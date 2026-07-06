'Главное - наслаждаться этим': Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Он сделал сенсационное заявление накануне матча сборной Португалии против Испании.

41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду в 2026 году участвует уже в своем шестом Чемпионате мира. По этому показателю он делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси.

Как пишет Record, накануне матча сборной Португалии против Испании Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере.

"Остаются люди. Люди, которым мы нравимся, люди, которым мы можем подарить разные моменты. И я вижу людей, которые работают рядом с нами. Это потрясающие воспоминания. Во время полета я понял, что одна из стюардесс аргентинка. Просто по тому, как она на меня посмотрела. Я сказал ей: "Я знаю, что ты аргентинка. Ты посмотрела на меня и быстро отвела взгляд, я тебе не нравлюсь...". Но моя жена аргентинка. Все хорошо. Главное – наслаждаться этим в полной мере. Это будет последний чемпионат мира, да. Главное – наслаждаться им", - сказал Роналду журналистам во время пресс-конференции.

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Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между Португалией и Испанией состоится в понедельник, 6 июля. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Роналду установил новые рекорды на ЧМ-2026

Напомним, что 41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 146-й гол за сборную Португалии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии. Теперь у Роналду в активе больше голов за сборную Португалии (146), чем за "Манчестер Юнайтед" (145).

Кроме того, португальский нападающий стал первым европейским футболистом, забившим 25 голов на главных турнирах сборных: чемпионатах мира и Европы. Произошло это также во время матча Португалии против Хорватии, который закончился со счётом 2:1.

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