Роналду отобрал у Месси звание самого возрастного автора дубля в истории чемпионатов мира

Роналду по-прежнему остаётся самым возрастным полевым футболистом, выходившим на поле с первых минут матчей чемпионата мира.

Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду вписал своё имя в историю мирового футбола, установив новый возрастной рекорд на Чемпионате мира 2026 года.

В матче второго тура группового этапа против сборной Узбекистана, завершившемся победой португальцев со счётом 5:0, звездный нападающий отличился двумя забитыми голами.

На момент игры на футбольной арене в Хьюстоне возраст португальского нападающего составлял 41 год и 138 дней, что сделало его самым возрастным игроком, когда-либо оформившим дубль в рамках финальных частей чемпионатов мира.

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Предыдущее достижение продержалось всего сутки – его накануне установил аргентинец Лионель Месси, который дважды поразил ворота сборной Австрии в возрасте 38 лет и 363 дней.

Самые возрастные авторы дублей в истории чемпионатов мира: топ-5

41 год, 138 дней – Криштиану Роналду (Португалия, 2026)

38 лет, 363 дня – Лионель Месси (Аргентина, 2026)

38 лет, 34 дня – Роже Милла (Камерун, 1990)

36 лет, 53 дня – Оливье Жиру (Франция, 2022)

34 года, 243 дня – Ласло Фазекаш (Венгрия, 1982)

Помимо бомбардирского достижения, Роналду продолжает удерживать статус самого возрастного полевого футболиста, выходившего на матчи чемпионата мира с первых минут. Лидер португальской сборной неизменно выходил в стартовом составе в обоих матчах текущего турнира и отыграл их полностью без замен.

Благодаря результативным ударам в ворота Узбекистана Криштиану также стал первым в истории футболистом, сумевшим забить хотя бы один гол на шести разных розыгрышах чемпионата мира, начиная с 2006 года.

После финального свистка Роналду выразил удовлетворение прогрессом своей команды после стартовой ничьей с ДР Конго и отметил, что, хотя индивидуальные рекорды приятны, его главной целью остается помощь сборной в достижении турнирных задач.

В настоящее время в списке самых возрастных авторов дублей на чемпионатах мира первую тройку замыкает камерунец Роже Милла, отличившийся в 1990 году. Что касается текущей гоночной борьбы за звание лучшего бомбардира на ЧМ-2026, то Криштиану Роналду благодаря своему дублю поднялся на четвертое место в рейтинге.

Лидером статистики остается Лионель Месси, который занимает первое место с пятью забитыми мячами, записав на свой счет все голы сборной Аргентины в стартовых матчах против Алжира и Австрии.

Последний скандал с участием Криштиану Роналду

В конце апреля матч Саудовской профессиональной лиги между клубами "Аль-Наср" и "Аль-Ахли" завершился победой команды Криштиану Роналду со счётом 2:0, однако после финального свистка прямо на футбольном поле разразилась массовая потасовка. Как сообщает издание Mirror, голами в этой встрече отметились сам Криштиану Роналду и Кингсли Коман, что позволило "Аль-Насру" укрепить свои позиции среди лидеров турнирной таблицы и продолжить успешную серию матчей.

Несмотря на положительный для хозяев результат, празднование победы быстро переросло в хаос. По имеющейся информации, сразу после завершения игры возник острый конфликт между Мерихом Демиралом и Роналду. К выяснению отношений оперативно присоединились и другие футболисты обеих команд, в частности Иван Тони и Наваф Бушал, между которыми зафиксировали эмоциональные словесные перепалки.

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