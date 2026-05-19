Состав сборной Португалии на ЧМ-2026: кого Мартинес вызвал, кроме 41-летнего Роналду

Роберто Мартинес официально представил список футболистов, которые отправятся на предстоящий чемпионат мира.

Криштиану Роналду готовится к рекордному шестому участию в чемпионате мира после своего включения в состав сборной Португалии. Главный тренер Роберто Мартинес подтвердил место ветерана в команде и подчеркнул, что Диогу Жота, который трагически погиб в автомобильной аварии в Испании в прошлом году, станет символом глубокой мотивации для коллектива, стремящегося завоевать свой первый титул чемпионов мира.

Мартинес выбрал 41-летнего Роналду и еще 26 игроков, чтобы завоевать для Португалии дебютный трофей чемпионата мира, пишет The Independent. Как широко ожидается, этот турнир станет последней попыткой Роналду завоевать самый желанный приз в футболе, а также его первым чемпионатом мира с тех пор, как он покинул элитный европейский футбол ради Саудовской Аравии.

Он и его давний соперник, аргентинец Лионель Месси, могут стать первыми футболистами, сыгравшими на шести чемпионатах мира.

Роналду уже удерживает рекорд по количеству матчей (226) и голов (143) за мужскую национальную сборную, а также является единственным человеком, который забивал на пяти чемпионатах мира. Но этот турнир "определенно" станет для него последним чемпионатом мира, заявил он лично еще в конце прошлого года.

Товарищ Роналду по команде "Аль-Наср" Жоау Феликс, Бернарду Силва из "Манчестер Сити" и Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" также вошли в состав сборной. Представители "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш тоже попали в этот список.

Мартинес выбрал для своей заявки четырех голкиперов.

Состав сборной Португалии

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон Уондерерс"), Руй Силва ("Спортинг" Лиссабон), Рикарду Велью ("Генчлербирлиги").

Защитники: Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Жоау Канселу ("Барселона"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Нуну Мендеш ("Пари Сен-Жермен"), Нелсон Семеду ("Фенербахче"), Матеус Нунес ("Манчестер Сити"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг" Лиссабон), Ренату Вейга ("Вильярреал"), Томаш Араужу ("Бенфика").

Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Витинья ("ПСЖ"), Жоау Невеш ("ПСЖ"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Саму Кошта ("Мальорка").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Рафаэл Леау ("Милан"), Жоау Феликс ("Аль-Наср"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ"), Педру Нету ("Челси"), Франсишку Консейсау ("Ювентус"), Гонсалу Гедеш ("Реал Сосьедад"), Франсишку Тринкан ("Спортинг" Лиссабон).

Португалия попала в группу K вместе с Колумбией, Узбекистаном и Конго. Она начнет свой путь матчем против Конго 17 июня в Хьюстоне.

Ранее УНИАН сообщал, что на Чемпионат мира-2026 может серьезно повлиять экстремальная жара.

