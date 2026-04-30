Победа в хаосе: Роналду попал в 'грандиозный конфликт' после матча

Очередной матч "Аль-Насра" закончился хаосом после финального свистка

Матч саудовской профессиональной лиги между "Аль-Насром" и "Аль-Ахли" завершился победой команды Криштиану Роналду со счетом 2:0, однако после финального свистка на поле разгорелся масштабный конфликт, пишет Mirror.

Голы в матче забили сам Криштиану Роналду и Кингсли Коман, что позволило "Аль-Насру" укрепить позиции в верхней части турнирной таблицы и продолжить победную серию.

Несмотря на победу, празднование быстро переросло в хаос. Сообщается о ссоре между Мерихом Демиралом и Роналду сразу после завершения матча. В конфликт также были вовлечены другие игроки, в частности Иван Тони и Наваф Бушал, между которыми произошли эмоциональные словесные перепалки.

Напряжение на поле сопровождалось активной жестикуляцией и попытками других футболистов разнять участников инцидента.

Несмотря на инцидент, часть игроков "Аль-Насра" продолжила празднование победы вместе с болельщиками. Роналду во время послематчевого интервью намекнул на свое спортивное превосходство, заявив о многочисленных титулах и опыте побед.

Футболист также раскритиковал атмосферу в лиге, заявив, что постоянные жалобы игроков и споры с судейством вредят имиджу чемпионата. Он подчеркнул, что лига должна ориентироваться на уровень ведущих европейских турниров.

После матча Мерих Демирал публично раскритиковал судейство, заявив о несправедливом отношении и чрезмерной напряженности в матче.

Роналду в центре внимания

Как сообщал УНИАН, ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил первую красную карточку в своей карьере, играя за национальную команду. Это произошло в матче пятого тура отбора на ЧМ-2026, в котором Португалия играла против сборной Ирландии.

Роналду вышел в стартовом составе, а на 59-й минуте в борьбе с защитником соперников ударил Дара О'Ши локтем. Шведский арбитр показал 40-летнему футболисту красную карточку, после чего звездный нападающий вынужденно покинул поле.

