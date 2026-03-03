Роналду покинул Саудовскую Аравию на своем частном самолете, - Mirror

Сейчас футболист выступает за "Аль-Наср".

Частный самолет португальского футболиста Криштиану Роналду в понедельник вылетел из Эр-Рияда, Саудовская Аравия, в Мадрид на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом пишут журналисты Mirror.

Журналисты отмечают, что коммерческие рейсы в стране приостановили свою работу на фоне войны. Однако Роналду владеет самолетом Bombadier Global Express 650 стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов. По данным издания, самолет Роналду покинул столицу Саудовской Аравии вечером в понедельник, около 20:00. А уже в 01:00 3 марта его самолет приземлился в Мадриде, где футболист долгое время жил, выступая за "Реал".

Отметим, что несмотря на боевые действия, чемпионат Саудовской Аравии продолжается. В частности, в первый день активных атак, 28 февраля, "Аль-Наср", за который выступает Роналду, обыграл "Аль-Фейха". Несмотря на то, что звездный португалец не реализовал пенальти, его команда обыграла соперника со счетом 3:1. Следующий матч "Аль-Насру" запланирован на 7 марта.

Жеребьевка Лиги Конференций - что известно

Напомним, ранее в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/8 финала еврокубков. Своего соперника, в частности, узнал донецкий "Шахтер". "Горняки" поборются за выход в четвертьфинал с польским клубом "Лех".

Все пары 1/8 финала ЛК:

Кристалл Пелас – АЕК Ларнака

Сигма – Майнц

Лех – Шахтер

Самсунспор – Райо Вальекано

АЗ – Спарта

Целе – АЕК Афины

Фиорентина – Ракув

Риека – Страсбург

