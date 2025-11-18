Ранее звезда футбола отмечал, что очень хотел бы увидеться с президентом США.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Криштиану Роналду в Белом доме сегодня, 18 ноября, после того, как Португалия квалифицировалась на Чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что Роналду будет одной из главных звезд следующего чемпионата мира, который совместно будут принимать США, Канада и Мексика.

"Ожидается, что португальская суперзвезда сыграет против мужской сборной США, и, по сообщениям, перед чемпионатом мира обсуждается проведение товарищеского матча для разминки", - добавляют в материале.

Известно, что Роналду недавно сообщал о своих планах встретиться с Трампом. В частности, три чиновника Белого дома подтвердили запланированный визит футболиста в тот день, когда Трамп должен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Пока непонятно, связаны ли эти встречи, учитывая, что Роналду играет в футбольном клубе "Аль-Наср" в Саудовской Аравии.

"Мы больше чем просто встречаемся. Мы чествуем Саудовскую Аравию, наследного принца", - говорил Трамп о саудовском принце в пятницу.

В Mirror напомнили, что Роналду признался, что хочет встретиться с Трампом, во время интервью с Пирсом Морганом.

"Если в мире воцарится мир, это наша цель. Он один из тех людей, которые могут изменить или помочь изменить мир. И это моя главная цель: встретиться с Трампом и поговорить о мире в мире. Если вы можете это организовать, я бы очень хотел с ним пообщаться", - отметил тогда футболист.

В свою очередь Роналду дал понять, что с радостью примет Трампа в Саудовской Аравии, если это будет нужно, однако пока он хочет приехать в США.

"Здесь, в Соединенных Штатах - где бы это ни произошло, я хотел бы встретиться с ним. Я знаю, что он был в Саудовской Аравии. Я надеюсь когда-нибудь встретиться с ним, потому что он один из тех людей, которых я действительно уважаю. Я считаю, что он может достигать результатов, и я уважаю таких людей", - добавил звезда футбола.

Также он отметил, что имеет определенные общие черты с Трампом, однако отказался сказать, какие именно.

"Я надеюсь, что мир скоро найдет путь к миру. Это то, к чему я стремлюсь. И однажды, если у меня будет возможность встретиться с ним, я скажу ему, что у нас есть общего. Но до того времени я оставлю это в тайне", - сказал Роналду.

Как писал УНИАН, недавно впервые за свою карьеру Роналду получил красную карточку в матче за сборную Португалии. Отмечается, что на 59-й минуте в борьбе с защитником соперников футболист ударил Дара О'Ши локтем.

"Причина удаления в том, что он очень страстный и разочаровывается, когда сборная не выигрывает. Это то, чего мы хотим от всех игроков. Кроме того, нападающему очень трудно, когда его держат, когда есть физический контакт. Изображения хуже, чем было на самом деле, это похоже на удар локтем. 60 или 70 минут его держали и толкали, и он пытался освободиться от защитника", - рассказал после матча главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

В то же время издание The Independent сообщало, что Криштиану Роналду уходит из футбола, поэтому Чемпионат мира 2026 года станет для него последним. В частности звезда футбола намерен в ближайшем будущем попрощаться со спортом, чтобы проводить больше времени с семьей.

"Я отдал футболу все. Я в игре последние 25 лет. Я сделал все, у меня много рекордов в разных ситуациях, как в клубах, так и в сборных. Я очень горжусь. Давайте наслаждаться моментом, жить им", - отмечал ранее он.

