Вернут ли Россию на зимнюю Олимпиаду, если война закончится: в МОК дали четкий ответ

Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии не смогут представлять свою страну, даже если до того времени будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. Как передает Reuters, об этом заявила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Она подчеркнула, что на данном этапе ничто не изменит решение Комитета, разрешающее российским спортсменам участвовать в февральских играх только в индивидуальном зачете.

Ковентри также заявила, что проведение Олимпийских игр в нескольких городах, как это делает Италия, станет "новой нормой", а игры в Милане и Кортине послужат полезным ориентиром на будущее.

Зимняя Олимпиада-2026 - новости

Как известно, 25-е зимние Олимпийские игры пройдут в Италии (Милан и Кортина-дʼАмпеццо) с 6 по 22 февраля.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских и беларуских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2026 года. Они будут выступать в индивидуальном зачете, без национального флага или гимна.

В Национальном олимпийском комитете Украины сообщили, что украинские атлеты уже имеют четкие инструкции относительно того, как им следует вести себя, если на турнире они пересекутся с представителями РФ и Беларуси.

"Мы не здороваемся, мы не жмем руки, мы не стоим на пьедестале вместе, мы не общаемся. То есть все это уже отработано и уже доведено до команд, и все спортсмены осведомлены", - сказал президент НОК Вадим Гутцайт.

