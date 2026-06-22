Месси установил абсолютный рекорд на чемпионате мира по футболу

38-летний футболист смог побить рекорд немца Мирослава Клозе.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира по футболу, сообщает "Чемпион".

Известный форвард забил гол в матче 2-го тура группового турнира против сборной Австрии, замкнув передачу партнера в штрафной площадке соперника.

Примечательно, что этот гол стал для Месси уже 17-м на чемпионатах мира и четвертым на текущем мундиале.

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Таким образом, 38-летний футболист смог побить рекорд немца Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов. Он единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира.

Теперь список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира выглядит так:

Лионель Месси (Аргентина) – 17 голов; Мирослав Клозе (Германия) – 16; Роналдо (Бразилия) – 15; Герд Мюллер (Германия) – 14; Килиан Мбаппе (Франция) – 14; Пеле (Бразилия) – 12.

При этом издание также сообщило, что Месси стал первым игроком в истории чемпионатов мира по футболу, который не реализовал три пенальти в основное время.

Так, во время матча с Австрией на 9-й минуте нападающий исполнил 11-метровый, но не попал в ворота. Для Месси это уже третий нереализованный пенальти на чемпионатах мира.

"В 2018 году его удар парировал вратарь сборной Исландии Ханнес Галльдоурссон, а в 2022-м – вратарь сборной Польши Войцех Щенсный", – говорится в статье.

Издание добавило, что впоследствии аргентинец реабилитировался и отличился голом с игры. Это позволило Месси в одиночку возглавить исторический рейтинг бомбардиров чемпионатов мира.

Лионель Месси: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Bloomberg, Месси с 2007 года заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. Кроме того, с учетом рыночных показателей и доходов от инвестиций и спонсорства его чистый капитал превысил отметку в 1 миллиард долларов. В нынешней команде аргентинец зарабатывает от 70 до 80 миллионов долларов в год. Кроме того, Месси активно развивает бизнес-проекты за пределами футбола. В частности, он выпустил спортивный напиток и стал инвестором аргентинской сети ресторанов. Благодаря этому Месси стал вторым футболистом-миллиардером после Криштиану Роналду.

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