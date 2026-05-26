Месси рискует пропустить рекордный для него чемпионат мира по футболу

На данный момент аргентинец является рекордсменом по количеству выступлений в турнире.

Лидер аргентинской сборной по футболу Лионель Месси получил травму в последнем перед летним перерывом матче чемпионата США по футболу. Об этом сообщает TyC Sports.

Отмечается, что звездный нападающий "Интер Майами" вышел в стартовом составе на матч MLS против "Филадельфия Юнион" и успел оформить две голевые передачи. Однако уже на 73-й минуте легендарный футболист был вынужден покинуть поле из-за травмы. Сообщается, что он почувствовал боль в левом подколенном сухожилии и сам попросил у тренера замену.

После матча футболист прошел обследование, однако разрыва мышц у него не обнаружили. После игры главный тренер объяснил решение о замене Месси тем, что сам футболист не хотел рисковать накануне важного для него турнира.

Отметим, что для Месси этот Чемпионат мира по футболу может стать уже шестым. И по этому показателю он делит первую строчку вместе с Криштиану Роналду и Гильермо Очоа. Кроме того, у Месси в активе 13 голов за национальную сборную в турнире. И ему не хватает всего 3 точных удара, чтобы догнать по этому показателю другого рекордсмена – Мирослава Клозе.

Отметим, что в 2022 году, в частности благодаря дублю Месси, сборная Аргентины вышла на серию пенальти в финальном матче против сборной Франции. В этой серии сборная завоевала третий в своей истории Кубок мира по футболу. Для самого Месси он стал первым. В этом году Аргентина попала в группу J, где ее соперниками на этом этапе станут Алжир, Австрия и Иордания.

Напомним, сборная Украины не попала на Чемпионат мира по футболу этого года. Вместо этого подопечные Мальдеры проведут два товарищеских матча – против национальных команд Польши и Дании. Новоиспеченный тренер уже объявил заявку на эти игры, в которую вернулся лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко. Он, к слову, также находится в шаге от исторического достижения – ему не хватает двух голов для повторения рекорда Андрея Шевченко в сборной.

