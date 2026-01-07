Месси раскрыл неожиданные планы после завершения карьеры

Он заявил, что хотел бы собственный футбольный клуб.

Легендарный футболист, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, сейчас выступающий за "Интер Майами", рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

Как пишет издание Ole, в интревью LUZU TV Месси признался, что не планирует станоиться тренером в будущем, а вместо этого хотел бы собственный футбольный клуб.

"Честно говоря, я не вижу себя тренером. Мне нравится идея быть менеджером, но если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел быть владельцем", - заявил он.

По словам Месси, он хотел бы давать другим молодым игрокам новые возможности.

"Возможность иметь свой собственный клуб и развивать его, начиная с самых низов и давая молодым игрокам и другим людям возможность развиваться и достигать чего-то важного. Это то, что меня больше всего привлекает", - заявил он.

Лионель Месси - карьера

Лионель Месси - аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS "Интер Майами", капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, олимпийский чемпион. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и шестикратный – "Золотой бутсы".

С лета 2023 играет за Интер Майами. Его контракт продлится рассчитан до конца 2028 года.

В списке Forbes самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне 2025-26 Месси находится на второй строчке, и по прогнозам, в этом сезоне заработает $130 млн.

