Россиянку, которая незаконно ездила в Крым, дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026

Лыжница Дарья Непряева по ошибке заехала в бокс немки Катарины Хенни Дотцлер и использовала ее лыжи.

Результат россиянки Дарьи Непряевой в марафонской гонке на Олимпийских играх аннулировали из-за нарушения правил при смене лыж, сообщает Главком.

Издание объясняет, что причиной стало то, что спортсменка большую часть дистанции прошла не на своих лыжах. После преодоления отрезка 21,6 км Непряева ошибочно заехала в бокс немке Катарине Хенни Дотцлер и использовала ее лыжи.

Примечательно, что лыжница из Германии финишировала 9-й, а Непряева – 11-й.

"Меня охватила паника, когда я осознала на спуске, что лыжи не мои. Я узнала, что меня могут снять, и не знала, что делать. В голове не было понимания, что происходит. Мне очень стыдно", - прокомментировала инцидент с лыжами Непряева.

Издание отметило, что летом 2022 года россиянка незаконно посещала аннексированный Крым, где участвовала в тренировочных сборах. Непряева, как и другие лыжники, пересекала границу Украины незаконно без прохождения таможенного и пограничного контроля в соответствии с законами нашей страны.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские спортсмены не завоевали медалей на Олимпийских играх. Примечательно, что это третий в истории Украины подобный случай, антирекорды были зафиксированы в 2002 и 2010 годах. Отмечается, что тогда украинские спортсмены занимали хотя бы пятые места, тогда как в этом году лучший результат - 6 место. В целом Украина имеет 9 медалей за всю историю зимних Олимпийских игр, из которых 3 - золотые.

Также мы писали, что Испания впервые за 54 года выиграла золотую медаль на Олимпийских играх. Примечательно, что золото досталось стране в новом виде спорта ски-альпинизме. Награду получил Ориоль Кардона. Последний раз золото для испанцев завоевывал Фернандо Очоа в 1972 году. При этом, в женском ски-альпинизме бронзу завоевала Ана Алонсо. Таким образом, Испания имеет две медали и заняла 18 место в общем зачете.

