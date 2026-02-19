Впервые за 54 года: Испания взяла золото на зимней Олимпиаде

Последний раз золото для страны завоевывал Фернандо Очоа в 1972 году.

Испания выиграла золото на зимней Олимпиаде впервые за 54 года. Как отмечает Sport.ua, на Олимпийских Играх-2026 в новом виде спорта ски-альпинизме золотую медаль завоевал Ориоль Кардона.

Так, медаль Кардоны стала первой золотой для Испании на зимних Играх за 54 года. Последний раз золото для испанцев завоевывал Фернандо Очоа в 1972 году.

В то же время в женском ски-альпинизме бронзу завоевала Ана Алонсо. Таким образом, на Олимпиаде-2026 Испания имеет две медали и пока занимает 18-е место в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, комиссар Европейского Союза по вопросам спорта Гленн Микаллеф заявил, что не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр из-за решения разрешить спортсменам из России и Беларуси поднять их национальные флаги.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что украинские чиновники тоже не поедут на Паралимпиаду в Италию.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что разрешение поднимать флаги государств-агрессоров на Паралимпийских играх, пока продолжается война России против Украины, является неправильным - как с моральной, так и с политической точки зрения.

Как известно, Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

