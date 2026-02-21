Худшая Олимпиада в истории: украинские спортсмены возвращаются домой без медалей

Эта зимняя Олимпиада оказалась худшей по результатам украинской сборной.

На зимних Олимпийских играх-2026 украинские спортсмены остались без медалей. Это третий в истории Украины подобный случай.

До этого такой антирекорд был зафиксирован в 2002 и 2010 годах. Но, в отличие от Игр этого года, тогда украинские спортсмены занимали хотя бы пятые места. На этой Олимпиаде лучшим результатом стала шестая строчка в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

Медали на зимних Олимпиадах

Всего у Украины 9 медалей за всю историю зимних Олимпийских игр. Из них 3 золотые.

Золотые награды Украине принесли: Оксана Баюл (фигурное катание, Олимпиада-1994), Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная (биатлон, эстафета, Олимпиада-2014), Александр Абраменко (фристайл, лыжная акробатика, Олимпиада-2018).

Серебро выигрывали: Елена Петрова (биатлон, индивидуальная гонка, Олимпиада-1998), Александр Абраменко (фристайл, лыжная акробатика, Олимпиада-2022).

Бронзовые награды завоевали: Валентина Цербе-Несина (биатлон, спринт, Олимпиада-1994), Лилия Ефремова (биатлон, спринт, Олимпиада-2006), Елена Грушина и Руслан Гончаров (фигурное катание, Олимпиада-2006), Вита Семеренко (биатлон, спринт, Олимпиада-2014).

Зимняя Олимпиада-2026: новости

На Олимпиаду в Италии украинские спортсмены получили 20 лицензий в пяти видах спорта. Это были биатлон - 10, лыжные гонки - 5, горнолыжный спорт - 2, шорт-трек - 2 и фигурное катание - 1.

31 января стало известно, что МОК допустил к участию в Олимпиаде 20 "нейтральных" спортсменов, являющихся гражданами РФ и Беларуси.

Олимпийские игры-2026 проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортини-д'Ампеццо. Более 3500 атлетов соревновались в 16 видах спорта и разыграли 116 комплектов наград.

