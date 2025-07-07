Если аргентинец все же выберет "этот путь", две легенды футбола вновь могут порадовать фанатов своим противостоянием.

Лионель Месси ведёт переговоры с саудовским клубом "Аль-Ахли" о сенсационном переходе на Ближний Восток позже в этом году. Контракт звезды "Барселоны" и "ПСЖ" с "Интер Майами" истекает в декабре.

На данный момент признаков продления контракта нет. Это открыло возможность для ухода Месси из клуба MLS в 2026 году, и сразу несколько клубов выразили заинтересованность в его трансфере, пишет Mirror.

Бывший клуб аргентинца — "Барселону" — давно связывают с его возможным возвращением. Президент клуба Жоан Лапорта не скрывает своего желания вернуть Месси на "Камп Ноу". Однако, судя по всему, выгодный финансово переход в Саудовскую Аравию также остаётся в числе потенциальных вариантов.

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По данным французского издания L’Équipe, клуб "Аль-Ахли" заинтересован в подписании Месси и уже несколько недель ведёт работу по убеждению восьмикратного обладателя "Золотого мяча" переехать на Ближний Восток.

Тем временем "Интер Майами" всё ещё надеется сохранить игрока. Один из совладельцев клуба Хорхе Мас недавно подтвердил своё стремление удержать чемпиона мира 2022 года хотя бы до следующего сезона. В интервью ESPN он заявил, что очень хотел бы, чтобы именно Месси открыл новый стадион клуба в марте следующего года.

"Решение остаётся за Месси. Мы хотим, чтобы он завершил карьеру здесь. Я надеюсь, что новости появятся уже этим летом, а лучше — как можно скорее", подчеркнул Мас.

Если Месси решит перейти в Саудовскую Аравию, он воссоединится с давним соперником — Криштиану Роналду, который будет выступать в "Аль-Насре" до 2027 года, согласно новому контракту.

Другие новости о Месси и Роналду

Ранее УНИАН сообщал про список пяти самых высокооплачиваемых футболистов мира. В нем, конечно же, есть и Лионель Месси, и Криштиану Роналду. Но на каких местах - интересно было бы узнать.

Кроме того, мы рассказывали, какой же гол Месси считает своим самым любимым в карьере. Стоит отметить, что легендарный футболист выбрал один из самых нестандартных для себя — тем более, что он был сделан в самый ответственный момент.

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