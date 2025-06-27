Криштиану Роналду зарабатывает целое состояние всего за один рабочий день.

Когда португалец Криштиану Роналду решил продлить контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Про-Лиги, сумма его ошеломляющего соглашения заставила многих раскрыть рты от удивления: по сообщениям, он будет зарабатывать до 645 000 долларов в день (примерно 2,4 миллиона дирхамов), пишет Gulf News.

После официального объявления Роналду написал в Instagram: "Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе".

Согласно данным немецкой аналитической платформы Statista, Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в мире, его доход в 2025 году оценивается в 275 миллионов долларов (данные обновлены по состоянию на май 2025 года).

Видео дня

Вот как выглядит рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2025 году:

Криштиану Роналду ("Аль-Наср") — 275 миллионов долларов

Он продолжает бросать вызов возрасту, возглавляя как команду, так и мировой финансовый рейтинг. Его громкий переход в Саудовскую Аравию значительно увеличил его доход и укрепил его статус как иконы футбола и финансов.

Лионель Месси ("Интер Майами") — 135 миллионов долларов

Аргентинский гений привнёс свой невероятный талант и харизму в MLS. Его выгодный контракт с "Интер Майами", включающий долю от коммерческих доходов, демонстрирует огромную маркетинговую силу Месси, выходящую далеко за пределы Европы.

Карим Бензема ("Аль-Иттихад") — 104 миллиона долларов

Обладатель "Золотого мяча", Бензема, перейдя в "Аль-Иттихад", получил один из самых щедрых контрактов в истории футбола. Он продолжает радовать болельщиков своим мастерством, зарабатывая при этом беспрецедентные суммы.

Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид") — 90 миллионов долларов

Французский вундеркинд наконец осуществил мечту и перешёл в "Реал". Несмотря на небольшое снижение зарплаты по сравнению с контрактом в ПСЖ, подъёмные и масштабные спонсорские контракты обеспечили ему место в элите по доходам.

Неймар ("Сантос") — 76 миллионов долларов

Бразильский "шоумен" вернулся в родной клуб "Сантос", однако его доходы остались колоссальными. Хотя зарплата в клубе стала ниже, глобальный бренд Неймара и внушительное количество рекламных контрактов позволяют ему оставаться в числе финансовых лидеров футбола.

Другие новости про Криштиану Роналду

Ранее УНИАН сообщал, что Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Он забил 25 голов во внутреннем чемпионате и этого оказалось достаточно, чтобы стать первым.

Кроме того, спортсмен недавно делился фотографиями, на которых он предстал с 14-летним сыном. Оба футболиста показали свой торс и ребенку пока не сравниться со своим отцом.

Вас также могут заинтересовать новости: