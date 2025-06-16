Португальский футболист уже уступает юному футболисту в росте.

Легендарный футболист, 40-летний португалец Криштиану Роналду поделился фотографиями, на которых предстал вместе с одним из своих сыновей.

На снимках нападающий саудовского "Аль-Насра" запечатлен с 14-летним Роналду-младшим в спортзале. И как видно, парень уже выше своего звездного отца.

"Какой отец, такой и сын", — написал Криштиану в публикации в социальной сети Instagram.

Видео дня

Парень, как известно, в мае дебютировал за сборную Португалии U-15.

"Как я горжусь тем, что у нашего Криштиану уже есть преемник и что он хорошо представлен", "Джуниор слишком большой, ему придется отправиться в НБА", "Джуниор уже догнал тебя [Криштиану]... Такими темпами он вырастет до 2 метров", - пишут пользователи в комментариях.

Другие новости про Криштиану Роналду

Ранее УНИАН сообщал, что Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Он забил 25 голов, но так и не смог вместе с клубом занять первую позицию. "Аль-Наср" даже вторым не стал.

Спортсмен также ответил, планирует ли перейти в другой клуб. Ведь его нынешний контракт с "Аль-Насром" истекает 30 июня. И главным вопросом остается - останется ли Роналду в Саудовской Аравии или решит закончить карьеру в каком-либо другом клубе. К примеру, в родном "Спортинге".

Вас также могут заинтересовать новости: