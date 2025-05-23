Свой любимый гол он забил в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" в 2009 году.

Легендарный футболист Лионель Месси, сейчас выступающий за Интер Майами, рассказал, какой гол считает самым любимым за всю карьеру.

Как пишет официальный сайт Интер Майами, Месси выбрал в качестве любимого свой легендарный гол головой в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" 27 мая 2009 года.

Тогда Месси на 70-й минуте отправил мяч в сетку ударом головой, что является нехарактерной для него техникой. Этот гол фактически определил финал Лиги чемпионов УЕФА в пользу ФК "Барселона", который победил со счетом 2:0.

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"Я забил много голов, которые могли бы быть еще более красивыми и ценными — также из-за их важности — но гол головой в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" всегда был моим любимым", - сказал Месси.

Новости футбола

21 мая в финальном матче нынешней Лиги Европы встретились английские клубы "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Победу со счетом 1:0 удалось одержать лондонскому клубу. Победитель финального матча получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Также УНИАН писал, что бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, который перешел на сторону России, получил подозрение в пособничестве государству агрессору.

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