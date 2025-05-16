Экс-футболист профинансировал армию страны-агрессора минимум на 700 тысяч рублей, говорится в материалах дела.

Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, который перешел на сторону России, получил подозрение в пособничестве государству агрессору. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Правоохранители отмечают, что подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера футбольного клуба "Зенит" в Санкт-Петербурге. В сентябре прошлого года этот клуб участвовал в "благотворительном" матче с целью собрать деньги на поддержку военных подразделений РФ, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют против Украины. В частности, с этой целью участники матча продали с аукциона свои футболки с автографами.

"Поддержать армию РФ решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тыс рублей. Деньги от продажи были направлены на помощь "106-му разведывательному батальону" ВС РФ, известному как "Разведотряд 106 "Москва", а в дальнейшем переименованному в "Светлояр" ВС РФ", - сообщает украинская прокуратура.

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Именно по этому факту фигурант получил подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины - пособничество государству-агрессору. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Хотя Офис генпрокурора не указывает прямо личность подозреваемого, по фабуле дела и обнародованным фото понятно, что речь идет о бывшем игроке сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолии Тимощуке.

Предательство Тимощука - что надо знать

Как писал УНИАН, Анатолий Тимощук переехал в Россию еще до начала российской военной агрессии 2014 года. На тот момент футбольная карьера украинца уже была тесно связана с питерским "Зенитом", поэтому после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе он остался в России.

Полномасштабное вторжение 2022 года застало Тимощука в должности помощника главного тренера "Зенита", поскольку к тому времени он уже закончил футбольную карьеру. Даже после этого экс-футболист ни разу публично не критиковал российскую агрессию, поэтому в конце концов УАФ наказала его за молчание лишением всех украинских футбольных титулов.

Позже против Тимощука были применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Все его материальные активы в Украине заморожены, а сам он потерял право на возвращение домой.

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