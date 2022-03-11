УАФ официально вычеркнула Тимощука из истории украинского футбола.

Россия 16-й день ведет войну против мирного народа Украины. Пока одни занимаются волонтерством, кормят нуждающихся и вступают в тероборону, другие отсиживаются в стране-агрессоре и работают на благо оккупантов.

В частности Комитет по этике и честной игре УАФ отреагировал на молчание Анатолия Тимощука, рекордсмена по количеству матчей за украинскую сборную, который несмотря на все, продолжает работать ассистентом главного тренера российского "Зенита".

Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре в отношении Тимощука, были приняты следующие решения:

лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

запретить Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Ранее лидер сегодняшней сборной Украины по футболу Руслан Малиновский назвал действия Тимощука "неправильными и что он потерял статус легенды украинского футбола". Ну что ж, теперь все официально.

Вас также могут заинтересовать новости: