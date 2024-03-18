Бывший капитан украинской сборной, который давно живет в России, хочет восстановить отобранные у него титулы и звания.

Слушания по иску бывшего украинского футболиста Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола стартуют 22 апреля. Дату объявил Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария).

Никаких других подробностей кроме даты суд не приводит.

Как писал УНИАН, еще до войны Анатолий Тимощук уехал работать в Россию. Значительная часть его футбольной карьеры была связана с питерским "Зенитом". Полномасштабная война застала его в должности помощника главного тренера в этом клубе.

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Тимощук ни разу публично не высказался против российской агрессии, поэтому УАФ решила наказать его за молчание. Бывшего капитана сборной Украины лишили всех украинских футбольных титулов - чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка. Также его исключили из официального реестра игроков сборных команд. Администрация УАФ обратилась в органы государственной власти Украины с просьбой о лишении Тимощука всех государственных наград и почетных званий. Фактически его вычеркнули из истории украинского футбола.

Позже Тимощук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Украинское государство заблокировало все его активы на украинской территории и даже запретило ему въезд.

Тимощук пытался оспорить лишение его футбольных титулов и званий в Апелляционном комитете УАФ, но потерпел неудачу. После этого он обратился в международный спортивный арбитраж в Лозанне.

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