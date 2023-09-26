УАФ работает над подготовкой линии защиты.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит иск бывшего футболиста "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола (УАФ), в котором он оспаривает решение о лишении его титулов и запрете на футбольную деятельность в Украине.

В УАФ заявили, что организация работает над подготовкой позиции по этому делу. Дата заседания суда по этому делу еще не назначена.

"В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно.

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Напомним, КДК УАФ запретил Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.) пожизненно (за поведение, вредящее репутации футбола и УАФ); лишил Анатолия Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины; рекомендовал Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA Анатолия Тимощука и поручил Администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Анатолия Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Анатолий Тимощук обжаловал данное решение в Апелляционный комитет УАФ. АК УАФ в удовлетворении апелляционной жалобы Тимощуку отказал в полном объеме, оставив в силе решение КДК УАФ", - говорится в официальном заявлении УАФ.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Анатолий Тимощук остался работать ассистентом главного тренера в российском "Зените" и ни разу публично не высказался против войны в Украине. В УАФ отреагировали на молчание бывшего капитана сборной Украины, вычеркнув его из истории украинского футбола.

Кроме того, Тимощук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Санкции предусматривают блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также запрет на въезд на территорию Украины.

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