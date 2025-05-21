Победитель финального матча получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

21 мая в испанском Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" в финальном матче нынешней Лиги Европы встретились английские клубы "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Победу со счетом 1:0 удалось одержать лондонскому клубу.

Единственный гол в поединке забил Джонсон, который на 42-й минуте сумел протолкнуть мяч в сетку ворот после навеса Сарра с фланта и рикошета от руки Шоу. Во втором тайме манкунианцы давили на соперника, но отыграться так и не смогли.

Лига Европы. Финал.

Видео дня

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0

Гол: Джонсон (42)

Предупреждения: Ван де Вен (49), Ришарлисон (58), Биссума (68) - Диалло (35), Зиркзе (84), Магвайр (88), Линделоф (90+1, на скамье запасных)

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Сарр, Биссума, Бентанкур, Джонсон (Данзо, 79), Соланке, Ришарлисон (Сон Хин Мин, 67)

Запасные: Аджаи, Уайтмен, Грей, Дэвис, Мур, Одобер, Остин, Скарлетт, Спенс, Тель

"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро, Магвайр, Шоу, Мазрауи (Далот, 85), Каземиро, Фернандеш, Доргу, Диалло, Гейлунн (Зиркзе, 71), Маунт (Гарначо, 71)

Запасные: Амас, Баиндир, Эванс, Эриксен, Кольер, Линделоф, Мэйну, Угарте, Хэвен

"Тоттенхэм" в последний раз завоёвывал еврокубковый трофей в 1984 году - Кубок УЕФА. А в 2008-м клуб выиграл последний трофей - Кубок английской лиги. После этого команда проиграла четыре финала - три в Кубке лиги (2009, 2015, 2021), один в Лиге чемпионов (2019), где уступила "Ливерпулю".

Таким образом "Тоттенхэм" получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Новости футбола

Ранее в полуфиналах МЮ дважды разгромил Атлетик Бильбао (3:0, 4:1), а Тоттенхэм оказался сильнее норвежского Буде-Глимт (3:1, 2:0).

В среду, 14 мая, в матче финала Кубка Украины по футболу сыграли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Трофей завоевали "горняки". Основное время закончилось ничьей 1:1. Донецкая команда обыграла "Динамо" в серии пенальти (6:5), решающий пенальти не забил Александр Караваев.

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