Матч состоялся в Житомире на стадионе "Центральный".

В среду, 14 мая, в матче финала Кубка Украины по футболу сыграли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Трофей завоевали "горняки".

Андрей Ярмоленко на 43-й минуте открыл счет в финале для Динамо. На 64-й минуте Кауан Элиас по передаче Алиссона Сантане сравнял счет для горняков. Игра была переведена в овертайм, в котором команды голов не забивали.

Донецкая команда обыграла "Динамо" в серии пенальти (6:5), решающий пенальти не забил Александр Караваев.

Видео дня

Кубок Украины. Финал.

"Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (по пенальти 6:5)

Голы: Элиас (64) - Ярмоленко (44)

Предупреждения: Эгиналду (34), Марлон (53) - Ванат (53), Ярмоленко (61), Дубинчак (97)

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, В. Тобиас (Грамм, 102), Марлон (Крисков, 62), Судаков (Цуканов, 90+1), Кевин, Бондаренко (Назарина, 62), Педриньо (Алиссон, 62), Эгиналду (Элиас, 46)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак (Овчаренко, 105), Михавко (Беловар, 112), Попов, Тимчик, Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 82), Шапаренко (Бражко, 74), Кабаев (Караваев, 91), Ярмоленко (2)

Матч состоялся в Житомире на стадионе "Центральный".

Новости футбола

Путь "Шахтера" в финал был едва ли не самым тернистым из всех участников турнира. Горняки одержали победы над "Зарей", "Александрией" и "Полесьем" (трижды по 1:0, две последние - в овертайме).

В Житомир "Динамо" добиралось через игры против полтавской "Ворсклы" (2:1), львовского "Руха" (1:0) и черновицкой "Буковины" (4:1).

В финале Лиги чемпионов, который состоится 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, сыграют миланский "Интер" и ПСЖ.

Вечером 8 мая состоялись ответные матчи полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций, в результате которых стали известны участники решающих поединков этих европейских турниров.Финал ЛЕ между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" состоится 21 мая 2025 года в Бильбао (Испания) на стадионе "Сан-Мамес".Финал ЛК "Челси" - "Бетис" будет сыгран 28 мая 2025 года во Вроцлаве (Польша) на Городском стадионе.

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