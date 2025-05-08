Финалы будут сыграны 21 мая и 28 мая.

Вечером 8 мая состоялись ответные матчи полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций, в результате которых стали известны участники решающих поединков этих европейских турниров.

В Лиге Европы английский "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче вновь разгромил испанский "Атлетик" со счетом 4:1 после уверенной выездной победы 3:0.

Лондонский "Тоттенхэм" также сумел удержать свое преимущество по сумме двух матчей, победив норвежским "Буде-Глимт" на выезде со счетом 2:0. Первый матч англичане выиграли со счетом 3:1.

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Финал между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" состоится 21 мая 2025 года в Бильбао (Испания) на стадионе "Сан-Мамес".

В Лиге конференций лондонский "Челси" прошел шведский "Юргорден" со счетом 5:1 по сумме двух матчей. Испанский "Бетис" и итальянская "Фиорентина" перевели игру в овертайм, в котором путевку в финал завоевали "вердибланкос".

Финал "Челси" - "Бетис" будет сыгран 28 мая 2025 года во Вроцлаве (Польша) на Городском стадионе.

Новости Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов, который состоится 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, сыграют миланский "Интер" и ПСЖ. Итальянцы в напряженном противостоянии смогли смогли пройти "Барселону", а французы - лондонский "Арсенал".

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