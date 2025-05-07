Путевку в финал разыграли "Арсенал" и ПСЖ.

Вечером, 7 мая, в Париже в ответном матче второго полуфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов между ПСЖ и лондонским "Арсеналом" определился второй участник решающего поединка года.

Матч состоялся на стадионе Парк де Пренс и закончился победой ПСЖ со счетом 2:1. По сумме двух матчей - 3:1.

Счет в матче на 27-й минуте открыл отличным ударом с линии штрафной площади Фабиан Руис. Во втором тайме почти сразу после незабитого Витиньей пенальти преимущество парижан на 72-й минуте удвоил Ашраф Хакими, мастерски пробивший в угол ворот. Один гол "пушкарям" удалось отквитать стараниями Саки на 76-й минуте, но этого было недостаточно, чтобы перевернуть судьбу противостояния.

Видео дня

Лига чемпионов. 1/2 финала.

"ПСЖ" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Руис, 27, Хакими, 72 - Сака, 76

Предупреждения: Мендеш, 18, Кварацхелия, 86 - Райс, 26, Калафьори, 86, Сака, 86

На 69-й минуте Витинья (ПСЖ) не забил пенальти (вратарь)

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш (Рамуш, 88) - Руис, Витинья, Невеш - Барколя (Дембеле, 70), Дуэ (Л. Эрнандес, 74), Кварацхеля

Запасные: Сафоны, Баральдо, Таре, Эрнандес, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Маюлю, Мбайе, Рамуш, Тенас

"Арсенал": Рая - Тимбер (Уайт, 83), Кивиор, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 68) - Райс, Партей, Эдегор - Сака, Мерино, Мартинелли (Троссард, 68)

Запасные: Нето, Сетфорд, Уайт, Генри-Френсис, Жоржиньо, Зинченко, Калафиори, Нванери, Стерлинг, Троссард, Терни

Таким образом, в финале Лиги чемпионов, который состоится 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, сыграют миланский "Интер" и ПСЖ.

Новости Лиги чемпионов

Во вторник, 6 мая, в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА состоялся яркий и напряженный матч между "Интером" и "Барселоной". Команды выдали вторую подряд боевую ничью 3:3, а в дополнительное время место в финале завоевали итальянцы.

Вас также могут заинтересовать новости: