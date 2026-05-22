Месси стал вторым футболистом-миллиардером в истории, - Bloomberg

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов с 2007 года. С учетом рыночных показателей и доходов от инвестиций и спонсорства его чистый капитал превысил отметку в 1 миллиард долларов, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что зарплата Месси в "Интер Майами", его нынешней команде, составляет от 70 до 80 миллионов долларов в год. Соглашение с клубом также предусматривало инновационные преимущества для аргентинца, включая опцион на акционерный капитал, который дает ему право приобрести долю в клубе, совладельцем которого является бывший британский футболист Дэвид Бекхэм

Кроме того, Месси активно развивает бизнес-проекты вне футбола. В агентстве напомнили, что в 2024 году он выпустил спортивный напиток Más+ by Messi в партнерстве с Mark Anthony International SRL, а также стал инвестором аргентинской сети ресторанов El Club de la Milanesa.

Благодаря этому Месси стал вторым футболистом-миллиардером после Криштиану Роналду.

Планы Месси после завершения карьеры

Ранее Лионель Месси рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры. Он признался, что не планирует становиться тренером в будущем.

Месси заявил, что хочет собственный футбольный клуб. По его словам, он хотел бы давать другим молодым игрокам новые возможности.

