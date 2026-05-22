Ибрагимович анонсировал поединок с Тайсоном Фьюри

Легендарный футболист Златан Ибрагимович анонсировал бой против британского боксера Тайсона Фьюри. Об этом экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ заявил на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Ибрагимовича, поединок состоится 1 августа в Ирландии. На снимках футболист устроил "битву взглядов" с британцем.

"Срочные новости! 1 августа, Дублин, Ирландия. Тайсон Фьюри. Сделаем бокс снова великим", – написал Ибрагимович.

Пока точно неизвестно, действительно ли этот будет боксерский поединок между спортсменами, либо Ибрагимович анонсировал другое совместное событие с участием британца.

Фьюри вызвал Усика на очередной реванш

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что после Энтони Джошуа хочет вновь выйти на ринг с украинцем Александром Усиком. Он заявил, что украинский чемпион "получит свое".

Усик ответил Фьюри, появившись в шутливом ролике в стиле селфи. В нем украинец заявил о готовности драться с Фьюри "каждый раз".

Усик улыбался и жестикулировал на протяжении короткого видео, упоминая Лас-Вегас, Нью-Йорк и Саудовскую Аравию.

