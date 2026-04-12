Фьюри вернулся: британский боксер эффектно разгромил россиянина в поединке

Бывший чемпион мира впервые вернулся на ринг после тяжелых поражений от Усика.

Британец Тайсон Фьюри одержал убедительную победу над российским боксером Арсланбеком Махмудовым в своем первом поединке после длительного перерыва, сообщает "Суспільне Спорт".

Известно, что это был первый выход Фьюри на ринг за последние полтора года. Возвращение боксера состоялось на лондонском стадионе "Тоттенхэм". Ранее, в 2024 году, он потерял титул WBC, дважды уступив Александру Усику, что стало первыми поражениями в его профессиональной карьере.

По имеющимся данным, соперник британца, 36-летний Арсланбек Махмудов, последний раз дрался осенью 2025 года. Однако в поединке против экс-чемпиона россиянин не смог оказать серьезного сопротивления.

Статистика боя свидетельствует о полном доминировании Фьюри. Он нанес 199 ударов против всего 59 у соперника. Особенно ощутимым было преимущество в силовых ударах – 76:7 в пользу британца.

Боксер набирал обороты с каждым раундом. Если на старте он нанес всего 5 точных ударов, то в финальных раундах количество прицельных ударов выросло до 23 за три минуты, отмечают СМИ. В то же время россиянин за весь бой не смог нанести более восьми точных ударов за раунд.

В итоге противостояние длилось все 12 раундов. Судьи были единодушны в своем вердикте: 120-108, 120-108 и 119-109 в пользу экс-чемпиона мира.

Ранее УНИАН писал, что вокруг Александра Усика возникла напряженная ситуация из-за его следующего боя и требований обязательной защиты титула.

Теперь конфликт только обостряется: промоутер Фрэнк Уоррен пригрозил судебным иском, если чемпион не согласится на поединок с обязательным претендентом.

Речь идет о том, что команда немецкого боксера Агита Кабаела требует от WBC назначить бой именно против него. В противном случае Уоррен готов судиться с организацией, а самому Усику фактически ставят ультиматум: либо выходить на ринг с Кабаелом, либо освобождать титул.

Вас также могут заинтересовать новости: