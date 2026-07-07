Роналду сыграл последний матч в своей карьере на ЧМ и не сдержал эмоций

Сборная Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла Португалию; для Роналду это последний мундиаль.

Сборная Португалии уступила Испании в матче 1/8 финала Чемпионата мира и покинула турнир. Для звезды португальцев Криштиану Роналду это последний Чемпионат мира, сообщает Фокус.

Издание сообщило, что у обеих команд были неплохие моменты, чтобы отличиться. На 91-й минуте отличился Микель Мерино, который вышел на поле за 6 минут до этого.

Также голевой передачей отличился Ферран Торрес, который также вышел со скамейки запасных.

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Примечательно, что Криштиану Роналду, который объявил на предматчевой пресс-конференции, что это его последний чемпионат мира по футболу, забил 3 гола – 2 в ворота Узбекистана и 1 в ворота Хорватии. Последний гол стал первым для Криштиану в плей-офф чемпионатов мира, несмотря на то, что это уже шестой мундиаль для португальской легенды.

После финального свистка Роналду пытался сдержать свои эмоции, но не удержался и расплакался прямо на поле.

Таким образом, отмечает издание, сборная Испании сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против победителя матча между США и Бельгией. Эта игра состоится 7 июля в 03:00 по киевскому времени. Четвертьфинал с участием Испании состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

Криштиану Роналду: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 41-летний нападающий сборной Португалии забил свой 146-й гол за сборную Португалии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии. Благодаря этому голу у Роналду теперь в активе больше голов за сборную Португалии (146), чем за "Манчестер Юнайтед" (145). Примечательно, что на чемпионатах мира этот гол стал для Роналду 11-м. Роналду стал первым европейским футболистом, забившим 25 голов на главных турнирах сборных: чемпионатах мира и Европы.

Также мы писали, что Роналду установил новый возрастной рекорд на чемпионате мира 2026 года. В матче второго тура группового этапа против сборной Узбекистана, завершившемся победой Португалии с разгромным счётом 5:0, звездный нападающий отличился двумя забитыми мячами. Отмечается, что на момент игры на футбольной арене в Хьюстоне возраст португальского нападающего составлял 41 год и 138 дней, что сделало его самым возрастным игроком, который когда-либо-либо забивал дубль в рамках финальных частей чемпионатов мира.

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