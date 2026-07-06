Марта Костюк впервые вышла в четвертьфинал 'Уимблдона': искренняя реакция спортсменки

Она отметила, что это было очень тяжело.

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые вышла в четвертьфинал "Уимблдона".

Как сообщает "Суспильне спорт" в своем Telegram-канале, Костюк отметила, что это "невероятно" и что она не может осознать, что это произошло.

"Чем дольше остаешься на этом покрытии – тем хуже себя чувствуешь (смеется). Сегодня было очень ветрено, и Эшлин просто невероятна, она сыграла уже седьмой матч на этой траве – я в восторге от этого. Действительно, было очень тяжело, не могу поверить, что я это сделала", – сказала она в комментарии организаторам соревнований.

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Спортсменка добавила, что пыталась сломить игру соперницы на протяжении всего матча, прежде всего её первую подачу, но "не всегда получалось качественно при приёме".

Так, в четвертьфинале Костюк ждет победительница противостояния между итальянкой Жасмин Паолини и филиппинкой Александрой Эалой.

Планы украинских спортсменов

Как сообщалось ранее, украинский боксер Александр Усик сдал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в супертяжелом весе, но подчеркнул, что не заканчивает карьеру и хочет провести "последний танец".

Так, перед завершением карьеры Усик может провести в Соединенных Штатах Америки прощальный бой против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

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