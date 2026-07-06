Неймар заплакал на стадионе и объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

Спортсмен частично пропустил групповой этап турнира из-за травмы.

Звездный футболист Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии, после вылета с чемпионата мира-2026, сообщает "Суспильне Спорт".

Интересно, что прощальный матч состоялся на том же стадионе в Ист-Резерфорде (Нью-Джерси, США), где нападающий впервые вышел в футболке сборной еще 10 августа 2010 года. В том товарищеском матче против США 18-летний на тот момент Неймар сразу забил и помог команде выиграть 2:0.

В матче с Норвегией футболист вышел на поле со скамейки запасных на 67-й минуте, а уже в добавленное время точно реализовал пенальти. Именно этот гол стал для него юбилейным – 80-м за карьеру в сборной, из которых 9 забиты на чемпионатах мира. Однако от поражения команду это не спасло.

Видео дня

Сразу после окончания игры эмоции взяли верх: нападающий расплакался прямо на газоне. Позже футболист объявил о завершении карьеры.

"Я старался. Все началось здесь, на стадионе MetLife, и здесь же закончилось. Теперь все кончено", – сказал он.

Напомним, групповой этап турнира Неймар частично пропустил из-за травмы икроножной мышцы. В итоге на чемпионате он успел выйти на поле лишь в двух матчах – 14 минут против Шотландии и чуть больше в матче против Норвегии.

За свою карьеру он выступил на четырёх чемпионатах мира, где в 15 матчах отметился 9 голами и 4 голевыми передачами.

ЧМ-2026

Ранее УНИАН сообщал, что на ЧМ-2026 по футболу сенсационно вылетели сразу две европейские топ-сборные – Германия и Нидерланды. Обе команды выбыли в 1/16 финала, уступив в серии пенальти. Немцы не смогли пробить оборону сборной Парагвая, а голландцы уступили национальной команде Марокко. Основное время обоих матчей завершилось со счётом 1:1, однако дополнительное время победителя не определило.

Вас также могут заинтересовать новости: