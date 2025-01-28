Для клуба "Аль-Хиляль" контракт с бразильцем стал полным разочарованием.

Бразильский нападающий Неймар, который не так давно разорвал контракт с аравийским "Аль-Хилялем", уже определился с новым клубом, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, 32-летний футболист снова будет играть за бразильский "Сантос". Отмечается, что нападающий скоро отправится в Бразилию, где подпишет контракт с клубом.

Напомним, что Неймар ранее играл за "Сантос" с 2009 по 2013 год, после чего перешел в "Барселону". В 2023 году футболист подписал контракт с "Аль-Хилялем" на два года.

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После разрыва контракта с Неймаром аравийский клуб понес огромные убытки. "Аль-Хиляль" заплатил 90 миллионов евро французскому "Пари Сен-Жермен" за бразильца, но он отыграл в составе команды только семь матчей.

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Ранее УНИАН сообщал, что "Реал Мадрид" за прошлый сезон получил рекордный доход в истории футбола. Отмечается, что клуб на 19% увеличил коммерческую выручку за счет нового спонсорства, а всего за год заработал более одного миллиарда евро.

Кроме того, донецкий "Шахтер" одержал уверенную победу в Лиге Чемпионов против французского "Бреста". Украинская команда заработала 3 очка в 7-м раунде Лиги Чемпионов. "Брест" начинал этот поединок уверенно, имея 13 очков после 4 побед, 1 ничьи и 1 поражения.

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