Согласно статистике ФИФА, Неймар забил 79 голов в 125 матчах, Пеле - 77 мячей в 91 встрече.

Вингер сборной Бразилии Неймар оформил дубль в матче против Боливии (5:1) в квалификации ЧМ-2026.

Звездный футболист провел на поле весь матч без замены. Сначала не реализовал пенальти на 17-й минуте, но затем отметился голами на 61-й и 93-й минутах.

Для Неймара это 78-й и 79-й голы за сборную Бразилии - теперь он стал лучшим бомбардиром национальной команды, обойдя Пеле с 77 мячами. Это статистика ФИФА, но Бразильская футбольная конфедерация считает, что Пеле на самом деле забил 95 голов - в статистику засчитали товарищеские матчи против клубов.

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Согласно статистике ФИФА, Неймар забил 79 голов в 125 матчах, Пеле - 77 мячей в 91 встрече.

Бразилия - Боливия - 5:1

Голы: 1:0 - 24 Родриго, 2:0 - 47 Рафинья, 3:0 - 53 Родриго, 4:0 - 61 Неймар, 4:1 - 78 Абрего, 5:1 - 90+3 Неймар

Нереализованный пенальти: Неймар, 17

Напомним, что 31-летний Неймар прошлым летом перешел из ПСЖ в клуб из Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Неймар является самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году ПСЖ заплатил "Барселоне" за переход бразильца рекордные 222 миллиона евро.

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