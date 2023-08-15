Звездный нападающий национальной сборной Бразилии Неймар сменил клубную прописку.
31-летний бразилец перешел из французского ПСЖ в "Аль-Хиляль", сообщает официальный сайт саудовского клуба.
Неймар получил контракт в 300 миллионов долларов на 2 года без возможности продления. Зарплата может вырасти до 400 млн благодаря бонусам и коммерческим сделкам.
В составе "Аль-Хиляля" звездный бразильский нападающий будет играть под 10-м номером.
Французский ПСЖ получит за трансфер Неймара 90 миллионов евро.
Стоит отметить, что Неймар является самым дорогостоящим игроком в истории футбола. В 2017 году ПСЖ заплатил "Барселоне" за переход бразильца рекордные 222 миллиона евро.
В составе ПСЖ за 6 сезонов Неймар сыграл 178 матчей, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Бразилец с парижанами завоевал 15 трофеев во Франции, среди которых пять побед в Лиге 1.
В составе национальной сборной Бразилии Неймар сыграл 124 матча и забил 77 голов.