Сразу две европейские топ-сборные сенсационно вылетели из ЧМ

Обе команды проиграли в серии пенальти.

Сборные Германии и Нидерландов сенсационно уступили в 1/16 финала Чемпионата мира по футболу.

В частности, в ночь на 30 июня сборная Парагвая обыграла немецкую национальную команду. Основное и дополнительное время в игре закончились со счётом 1:1. Парагвайцы открыли счёт уже в первом тайме благодаря голу Хулио Энсисо. А немцы во втором тайме смогли лишь однажды реализовать своё тотальное преимущество – счёт сравнял Кай Гаверц. После дополнительного времени матч перешел в серию пенальти, в которой парагвайцы оказались сильнее. Сразу трое немцев не смогли реализовать удар с точки – это Гаверц, Вольтемаде и Йонатан Та.

Отметим, что в 1/16 немцы прошли относительно легко. Они выиграли два матча в группе против сборных Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Однако уступили национальной команде Эквадора. Впрочем, это не помешало им выйти из группы с первого места. Зато сборная Парагвая вышла из группы с третьего места, став предпоследней командой по этому показателю.

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Не менее сенсационно утром 30 июня сборная Нидерландов уступила национальной команде Марокко. Основное время в этой встрече также закончилось ничьей со счётом 1:1. На 72-й минуте за голландцев отличился Коди Гапко. А уже в добавленное арбитром время счет сравнял Исса Диоп. За следующие 30 минут команды не определили победителя, поэтому игра также перешла в серию пенальти. В ней обе команды несколько раз неудачно пробили с точки, однако марокканцы всё же оказались точнее – со счётом 2:3 они проходят в 1/8 финала.

На пути к 1/8 Нидерланды обыграли Тунис и Швецию, а также сыграли вничью с Японией. Маррокко же вышло со второго места из группы, в которой также были сборные Бразилии, Шотландии и Гаити.

Новости футбола – самое интересное

Отметим, что на этом чемпионате мира уже зафиксировали ряд рекордов. В частности, лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира, забив 18 голов. В то же время этот показатель не является окончательным, поскольку сборная Аргентины продолжает свое выступление на турнире. Уже в эту субботу команда Месси сыграет против сборной Кабо-Верде.

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