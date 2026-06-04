Серия из 17 побед оборвалась: Костюк проиграла полуфинал 'Ролан Гаррос'

Первой партией спортсменка уступила за 34 минуты на корте.

Украинка Марта Костюк поиграла "нейтральной" российской теннисистке Мирре Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции, сообщает "Суспільне.Спорт".

Костюк, несмотря на поражение, вписала свое имя в историю: она стала первой украинкой, которая достигла полуфинала "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде.

Первая партия сложилась не в ее пользу: девушка выиграла только один гейм за 34 минуты. Второй сет выдался более конкурентным – украинка даже оформила первый брейк в матче и сократила отставание. Но Андреева ответила собственным брейком и реализовала первый матчбол.

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34 невынужденные ошибки у Костюк против 22 у соперницы, четыре двойные на подаче и только 51% точных первых подач. По активно выигранным мячам украинка даже немного опережала – 15:14, но этого не хватило.

Интересно, что счет личных встреч между теннисистками до этого матча составлял 2:0 в пользу Марты – она побеждала соперницу в Брисбене (7:6, 6:3) и в финале Мадрида (6:3, 7:5)

Ранее УНИАН писал, что Костюк расплакалась прямо на корте Ролан Гаррос после победы в первом раунде над Оксаной Селехметьевой – еще ночью российская ракета едва не попала в дом ее родителей в Киеве. На пресс-конференции теннисистка показала журналистам фото с телефона: рядом с домом семьи горит соседний жилой комплекс.

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