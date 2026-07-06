Бельгийская федерация футбола обжалует решение ФИФА разрешить Балогуну выйти на поле, – AP

В заявлении ФИФА говорится, что бельгийская футбольная федерация "не является стороной в судебном процессе и, следовательно, не имеет права обжаловать это решение".

На фоне нападок европейских футбольных лидеров на репутацию ФИФА и Чемпионата мира президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что получил звонок от президента США Дональда Трампа перед тем, как американскому нападающему Фоларину Балогуну разрешили выйти на поле в матче против Бельгии позже в понедельник, сообщает AP.

Издание напомнило, что на прошлой неделе Балогун получил красную карточку в матче сборной США против Боснии и Герцеговины, что привело к его дисквалификации на матч против Бельгии.

В статье утверждается, что после игры с Боснией Трамп позвонил Инфантино, чтобы добиться отмены этого решения, и в воскресенье ФИФА отменила дисквалификацию.

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Это вызвало целый день внеполевого скандала на чемпионате мира. В частности, бельгийская федерация футбола оспорила решение ФИФА не применять дисквалификацию к Балогуну.

Кроме того, Европейская футбольная ассоциация УЕФА назвала это решение "непонятным" нарушением принципа верховенства права в футболе.

Издание отметило, что Трамп подтвердил, что звонил Инфантино, и приписал себе заслугу в том, что ФИФА пересмотрела решение о красной карточке.

"В этот хаотичный и беспрецедентный день в современной истории чемпионатов мира судья апелляционной инстанции ФИФА отклонил судебный иск Бельгии менее чем за восемь часов до начала матча в Сиэтле, в котором решалось, кто выйдет в четвертьфинал", – говорится в статье.

В заявлении ФИФА говорится, что бельгийская футбольная федерация "не является стороной в судебном процессе и, следовательно, не имеет права обжаловать это решение".

Издание отметило, что остается неясным, сможет ли Бельгия подать апелляцию в Арбитражный суд по спорту, базирующийся в Швейцарии, готов ли он рассматривать срочные дела, связанные с чемпионатом мира, и как скоро это может произойти.

Бельгийская федерация заявила, что "уведомила Федерацию футбола США о том, что оспаривает право игрока участвовать в матче, если его имя будет указано в составе команды, представленном арбитром. Это оставляет открытыми все дальнейшие действия".

Как утверждает издание, последствия эпизода с красной карточкой, которую получил Балогун за столкновение с защитником Боснии и Герцеговины во время победы США со счётом 2:0 в 1/16 финала в минувшую среду, привлекли внимание к исполнительному контролю Инфантино над ФИФА и его многолетним тесным связям с Трампом.

В посте в соцсетях Инфантино подчеркнул, что дисциплинарный комитет ФИФА действовал независимо и рассматривал такие дела, как дело Балогуна, исходя из "действующих правил и конкретных фактов".

"Во время нашего разговора я объяснил, что продолжается юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что решение по этому делу будет принято в надлежащее время компетентными органами", – сказал Инфантино о своем звонке Трампу.

Издание отметило, что решение дисциплинарного судьи ФИФА, вынесенное в воскресенье, позволило Балогуну сыграть против Бельгии в 1/8 финала, вместо того чтобы отбывать обязательную дисквалификацию на один матч.

Ранее бельгийская федерация заявила, что ФИФА не предоставила ключевые документы для рассмотрения её апелляции, а футбольная ассоциация Норвегии – которая в субботу сыграет с Англией в четвертьфинале – отметила, что отсутствие юридического объяснения со стороны ФИФА является "поводом для беспокойства относительно честности соревнований"

Добавляется, что швейцарская футбольная ассоциация заявила, что "доверие к соревнованиям зависит от четких правил, которые применяются последовательно".

ЧМ-2026: последние новости

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