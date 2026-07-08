UEFA выступает против возвращения российских клубов и сборных на международные турниры, - The Guardian

Против допуска россиян выступает ряд национальных футбольных федераций Европы, включая английскую, французскую и германскую.

UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) готова заблокировать возвращение российских команд к международным футбольным соревнованиям после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял со страны дисквалификацию. Об этом пишет The Guardian.

UEFA пока не прокомментировала ситуацию, но источники в нескольких национальных ассоциациях заявили, что нет реальных перспектив возвращения российских команд в европейский футбол. Соответственно, на чемпионат мира, поскольку, хотя это турнир FIFA, отборочные соревнования к чемпионату мира проводятся UEFA. Многие крупнейшие западноевропейские ассоциации и федерации, в том числе в Англии, Германии и Франции, по-прежнему категорически против возвращения России.

Отмечается, что три года назад UEFA была вынуждена отказаться от планов по возвращению российских команд на молодежные чемпионаты после негативной реакции со стороны как минимум десятка своих членов и не хочет повторения подобной ситуации. Президент UEFA Александр Чеферин будет переизбираться в следующем году, поэтому вряд ли рискнет оттолкнуть значительную часть своего электората.

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FIFA более открыта к возвращению России: ее глава Джанни Инфантино ясно дал понять, что приветствовал бы возвращение страны. Президент FIFA остается близок к Владимиру Путину, сотрудничая с ним в организации чемпионата мира 2018 года в России, и помог организовать участие юношеской сборной России до 15 лет в молодежном чемпионате мира в октябре в Азербайджане.

В феврале Инфантино заявил, что FIFA рассмотрит возможность реинтеграции российских команд. Он тогда сказал:

"Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти".

Важно, что даже если FIFA предпримет радикальный шаг, разрешив России участвовать в отборочных матчах чемпионата мира через другую конфедерацию, как это происходит с Израилем, выступающим в Европе, это может не решить проблему, поскольку европейские команды могут пригрозить бойкотом, если Россия выйдет на чемпионат мира.

Отмечается, что российский вопрос может открыть еще один серьезный раскол между двумя самыми влиятельными организациями в мировом футболе.

Решение МОК по РФ

Решение МОК отменить дисквалификацию Российского олимпийского комитета, действовавшую с октября 2023 года, открывает путь для участия российских спортсменов и команд в Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. В летних Играх 2024 года в Париже и зимних Играх 2026 года в Милане-Кортине участвовали только 27 российских спортсменов, прошедших проверку на предмет отсутствия публичной поддержки войны против Украины. Однако после отмены этой дисквалификации несколько сотен россиян смогут принять участие в Играх в Лос-Анджелесе.

МОК ясно дал понять, что отдельные виды спорта имеют право самостоятельно принимать решения относительно России, и участие России в футбольных соревнованиях 2028 года невозможно, поскольку квалификационные турниры уже начались.

FIFA заявила, что пересмотрит свою позицию после введения запрета на российские команды после полномасштабного вторжения в Украину четыре года назад. Во вторник было заявлено, что "проанализирует решение, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах".

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