С момента введения запрета FIFA и UEFA после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях.

Международная федерация футбола (FIFA) официально обсудит снятие запрета со всех российских команд после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все виды спорта прекратить санкции, связанные с войной. Об этом пишет Sky News.

С момента введения запрета FIFA и UEFA после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях.

Однако сегодня МОК отменил приостановку участия Олимпийского комитета России и уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

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МОК отказался от рекомендаций о запрете российских команд на участие в соревнованиях.

Руководящий орган мирового футбола сообщил:

"FIFA была проинформирована о решении МОК временно снять дисквалификацию с Российского олимпийского комитета. FIFA проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие решения в координации с заинтересованными сторонами".

Отстранение команд из РФ

Россия была отстранена от квалификации на чемпионаты мира по футболу среди мужчин 2022 и 2026 годов и чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года.

Санкции были введены из-за отказа европейских команд играть против российских соперников. Однако президент FIFA Джанни Инфантино заявлял феврале, что "мы должны" рассмотреть вопрос о восстановлении российских команд.

"Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти", - добавил ое

FIFA уже согласилась разрешить юношеской сборной России до 15 лет участвовать в молодежном чемпионате мира в октябре, который пройдет в Азербайджане.

Важно, что МОК оставляет решение за каждым видом спорта. Они сами принимают решение о возвращении российских команд.

Решение МОК по РФ

Ранее исполнительный комитет МОК принял решение отменить отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года. Решение вступило в силу 7 июля 2026 года после того, как комиссия по правовым вопросам установила, что ОКР "больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины". При этом МОК оставил за собой право вновь ввести ограничения, если сочтёт это необходимым.

Одновременно МОК отменил рекомендации международным спортивным федерациям ограничивать участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

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