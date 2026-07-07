МОК отменил санкции против РФ и вернул российских спортсменов на международные турниры

Ограничения от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года в отношении российских спортсменов и команд больше не применяются.

Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил дисквалификацию Олимпийского комитета РФ (ОКР) и рекомендует снять все ограничения с российских спортсменов. Об этом говорится на сайте комитета.

Отмечается, что решение было принято после "анализа ситуации", проведенного юридической комиссией МОК. В комитете заявили, что Олимпийский комитет РФ больше не включает в свой состав региональные спортивные организации на оккупированных территория Украины. Также в ОКР заверили, что не будут вести деятельность на этих территориях.

В МОК добавили, что ограничения от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года в отношении российских спортсменов и команд больше не применяются. Теперь международные федерации и организаторы соревнований больше не обязаны руководствоваться ограничениями, введенными после начала полномасштабной войны России против Украины.

Видео дня

В МОК отметили, что российские спортсмены смогут вернуться на международные турниры на общих основаниях, однако обязаны пройти предусмотренные проверки и участвовать в антидопинговой программе под контролем Международного агентства по тестированию. Для многих атлетов также предусмотрено многократное тестирование до допуска к соревнованиям.

В комитете подчеркнули, что не будут проводить собственные мероприятия на территории России и не станут приглашать российских государственных чиновников на свои соревнования. Решения о допуске российского флага, гимна и другой национальной символики по-прежнему будут принимать международные федерации и организаторы турниров.

МОК рекомендовал снять с Беларуси все ограничения

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации по ограничению участия спортсменов и команд из Беларуси в международных соревнованиях, которые были введены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

МОК рекомендует полностью восстановить Беларусь в правах в международном спорте, в частности разрешить спортсменам выступать под собственным флагом и с гимном. Также комитет отменил все ограничения, которые были введены после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: