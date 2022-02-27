ФИФА обсудит возможное отстранение сборной России от соревнований.

ФИФА запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза из-за ее военного вторжения в Украину.

Об этом сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте FIFA.

Сборная России может участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна согласно рекомендациям МОК.

ФИФА также запретила проводить в РФ футбольные матчи сборных. Все свои домашние игры сборная РФ будет играть на нейтральном поле и без зрителей.

Помимо этого, ФИФА обсудит возможное отстранение сборной России от соревнований.

"ФИФА осуждает применение силы Россией во время ее вторжения в Украину. Насилие никогда не является решением, и ФИФА выражает глубокую солидарность со всеми людьми, которые пострадали от того, что происходит в Украине", - сообщили в организации.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 февраля, в Швейцарии состоялось экстренное заседание Исполкома УЕФА, посвященное широкомасштабному вторжению войск РФ в Украину. Исполком УЕФА решил лишить Россию права провести финал Лиги чемпионов.

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