В пятницу, 25 февраля, в Швейцарии состоялось экстренное заседание исполкома УЕФА, посвященное широкомасштабному вторжению войск РФ в Украину.
Вслед за экономическими санкциями, которые ввели несколько европейских стран, США, Япония и Канада, последовали решения и касающиеся российского футбола.
Исполком УЕФА решил лишить Россию права провести финал Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Париже на стадионе "Парк де Пренс".
Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая.
Кроме того, УЕФА не будет проводить матчи в России.
Еще одно распоряжение. Украинские и российские клубы, а также сборные этих стран будут играть свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях, то есть на территории других государств.
Напомним, 24 февраля одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press заявило, что главный орган европейского футбола рассмотрит возможность переноса финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга.