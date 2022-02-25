В Швейцарии состоялось экстренное заседание исполкома УЕФА.

В пятницу, 25 февраля, в Швейцарии состоялось экстренное заседание исполкома УЕФА, посвященное широкомасштабному вторжению войск РФ в Украину.

Вслед за экономическими санкциями, которые ввели несколько европейских стран, США, Япония и Канада, последовали решения и касающиеся российского футбола.

Исполком УЕФА решил лишить Россию права провести финал Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая.

Кроме того, УЕФА не будет проводить матчи в России.

Еще одно распоряжение. Украинские и российские клубы, а также сборные этих стран будут играть свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях, то есть на территории других государств.

Напомним, 24 февраля одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press заявило, что главный орган европейского футбола рассмотрит возможность переноса финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга.

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