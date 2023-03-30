Стелле Захаровой не понравилась позиция президента НОК относительно недопуска россиян и белорусов к турнирам.

Олимпийская чемпионка и вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова резко отреагировала на слова неоднозначно высказавшегося президента НОК Вадима Гутцайта о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

На своей странице в Facebook Захарова высказалась на счет этой проблемы. Также она задала вопрос Гутцайту.

"Теперь и мое мнение относительно реакции Министерства молодежи и спорта и НОК на решение МОК допускать на международные соревнования россиян и белорусов.

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У меня вопрос:

За кого наш министр - он же президент НОК?

Благодарить за допущение спортсменов стран-агрессоров даже под нейтральным флагом - неприемлемо!",- написала Захарова.

Также она отметила, что "все эти лояльные решения уже показали свою неэффективность". По ее мнению россиян и белорусов нужно заблокировать во всех сферах жестко и бескомпромиссно. Такие шаги должны отразиться на жизни населения этих стран и их элиты.

Более того, Захарова удивилась, почему Гутцайт поблагодарил за промежуточные решения МОК. Также она посоветовала, что нужно сделать с министром молодежи и спорта, который по совместительству является председателем НОК.

"Высшее спортивное руководство не только такими высказываниями позорит нашу страну, но и мешает нашему адекватному и активному спортивному сообществу защищать себя и отстаивать свои права и прочную позицию.

В то время, как президенты других стран критикуют решение МОК, высший спортивный орган власти не только позорит нашу спортивную семью, но подставляет нашего президента и Украину в целом.

Таких ватников надо гнать в три шеи, тогда и победа не за горами", - заявила Захарова.

Отметим, что представители мирового сообщества продолжают работать над тем, чтобы не допустить россиян и белорусов к участию на Олимпиаде-2024 в Париже. В то время как МОК хочет позволить представителям стран-террористов соревноваться на Играх, 35 стран утверждают, что РФ и Беларусь не должны возвращаться в мировой спорт, пока российский президент Владимир Путин не прекратит войну против Украины.

В частности Великобритания нашла способ, как можно не допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры. Правительство этой страны обратилось к спонсорам соревнования для того, чтобы те давили на Международный олимпийский комитет.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что цивилизованный мир и государства-террористы не должны пересекаться на соревновательной площадке.

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