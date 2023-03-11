Министр культуры страны Люси Фрейзер предприняла весьма необычный шаг - обратилась к британским подразделениям мировых партнеров МОК с просьбой повлиять на ситуацию.

Правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью недопущения российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже.

Как пишет The Guardian, министр культуры страны Люси Фрейзер предприняла весьма необычный шаг - обратилась к британским подразделениям мировых партнеров МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, с просьбой повлиять на МОК, который может допустить россиян к соревнованиям.

"Спорт и политика в РФ и Беларуси тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы режимы этих стран использовали спорт в пропагандистских целях", - говорится в обращении Фрейзер.

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"Мы не согласны с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям", - отметила министр.

Фрейзер подчеркнула, что пока окончательное решение не принято, Британия настоятельно призвала МОК пересмотреть возможное допущение российских спортсменов в Олимпиаде.

"Я хотела бы услышать ваше мнение как олимпийских спонсоров по этому вопросу и попросить вас присоединиться к нам, чтобы оказать давление на МОК, чтобы решить проблемы, поднятые в нашем заявлении", - говорится в обращении министра.

Издание отметило, что обращение британского министра последовало через день после того, как Россия нанесла самый крупный за несколько недель ракетный удар по городам Украины.

Ситуация вокруг российских спортсменов

В настоящее время МОК продолжает изучать возможности, позволяющие российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде в качестве "нейтральных".

Однако Великобритания, вместе с 34 другими странами, утверждает, что РФ и Беларусь не должны возвращаться в мировой спорт, пока российский президент Владимир Путин не прекратит войну против Украины.

В общем заявлении, сделанном в прошлом месяце, страны выразили серьезную обеспокоенность по поводу возможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в качестве "нейтральных". В заявлении обращается внимание на тот факт, что спортсмены этих стран напрямую финансируются и поддерживаются их государствами. Они также выразили обеспокоенность тесной связью между российскими спортсменами и военными.

Президент Украины Владимир Зеленский также призывал к запрету для российских и белорусских спортсменов. Он отметил, что присутствие России на Олимпиаде в 2024 году будет "проявлением насилия".

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