28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры.

Рекомендация Международного олимпийского комитета разрешить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом является позорной коллаборацией с геноцидным режимом.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей авторской колонке для французского издания L'Express. Как отметил Кулеба, для Путина все является войной: энергетика, экономика, продовольствие, информация, и в том числе и спорт.

"Российское вторжение в Грузию в 2008 году и война против Украины в 2014 году не просто так совпали с Олимпийскими играми в Пекине и Сочи. Финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России не просто так дал российской пропаганде повод поднять боевой дух накануне страшных событий. А полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году не случайно началось за считанные дни после завершения Олимпийских игр в Пекине. Те, кто не видит в этих событиях очевидной взаимосвязи, просто выбрали быть слепым", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что для российского диктатора спорт является лишь очередным инструментом создания "прекрасного нового мира", мира без правил, в котором Россия должна всегда побеждать - или благодаря допингу, или благодаря коррупции, войне или за счет невыразимых страданий соседних стран.

"Сейчас Россия, будто наркоман, нуждается в новой дозе, и рассчитывает получить ее от Международного олимпийского комитета, который, похоже, имеет какую-то загадочную историческую слабость к диктаторам. Стремление МОК разрешить участие россиян и белорусов в Олимпийских играх под нейтральным флагом является позорным намерением коллаборации с очередным геноцидным режимом. Безотносительно к наличию флага, МОК стремится закрыть глаза на преступления и позволить российскому диктатору использовать спорт ради пропаганды, как это сделал Гитлер в 1936 году", - подчеркнул глава МИД Украины.

Комментируя аргумент сторонников участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях о том, что "спорт вне политики", Кулеба напомнил, что 45 из 71 медали, которые завоевала российская команда на Олимпийских играх в Токио, получили члены Центрального спортивного клуба российской армии, то есть действующие российские солдаты, ведь в России спорт, государственная пропаганда и армия неразделимы.

Глава МИД напомнил, что Международный уголовный суд официально выдал ордер на арест российского диктатора Путина за военное преступление, похищение украинских детей, и это решение невозможно отменить, "как бы кто-то не хотел закрыть глаза на российские зверства в Украине не мечтал о выгоде от новой инъекции российской грязи в международный спорт".

Таким образом, подытожил Кулеба, участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже или любом другом международном спортивном соревновании недопустимо.

Скандальное решение МОК - предыстория

26 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживает российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом. Сразу после этого Олимпийский комитет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх-2023. но с теми же условиями – без флагов и гимнов.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и белорусов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила письма компаниям, которые больше всего поддерживают МОК, о недопустимости участия россиян в Олимпиаде.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов на соревнования в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

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