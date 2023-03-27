Украина вместе с партнерами сделала совместное заявление-предупреждение МОК перед заседанием комитета 28-30 марта.

Сейчас не время рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, об этом говорится в совместном заявлении Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о недопущении спортсменов из РФ и РБ к международным спортивным соревнованиям. Свою позицию страны высказали в преддверии грядущего заседания Международного олимпийского комитета 28-30 марта.

"Мы хотим повторить позицию Украины относительно недавних призывов МОК по определению путей допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям как "нейтральных", - сказано в заявлении.

Там отреагировали на призыв специальных докладчиков ООН по поводу недискриминации спортсменов на Олимпийских играх исключительно на основании их гражданства. В заявлении говорится, что МОК может воспользоваться этим аргументом в качестве предлога вернуть спортсменов из Беларуси и РФ на арену международного соревнования.

Украина и партнеры подчеркнули, что проблема состоит не в национальности спортсменов, а в том, что их спонсируют и поддерживают прокремлевские правительства и компании - лица, которые положительно смотрят на взгляды и действия российского лидера Путина по поводу войны против украинского народа.

В МИД отмечают, что нет ни одной реальной причины отказаться от решения отстранить российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр, которое провозгласил МОК более года назад.

"Мы глубоко убеждены, что сейчас не время рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе. Хотя МОК еще не принял окончательных решений, мы настоятельно призываем его пересмотреть свои планы и вернуться к первоначальной, проверенной позиции, которую поддерживает международное сообщество", - говорится в заявлении.

МИД указывает, что Россия и Беларусь могут снова вернуться на арену международного спорта, в частности, и на Олимпийские игры, как только прекратят свою вооруженные агрессию против Украины.

Украинские спортсмены гибнут из-за действий российской армии

С февраля 2022 года по меньшей мере 184 украинских спортсмена погибли из-за нападения России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский проинформировал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в декабре прошлого года. Еще весной 2022 года жертв было не менее 50.

Глава государства подчеркнул, что молчание спортсменов, тренеров и функционеров потворствует агрессии, а Россия использует спорт с пропагандистской целью, и призвал МОК способствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры Украины: "Справедливым ответом для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий", - говорил он.

Буквально 2 февраля стало известно, что в боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по десятиборью Владимир Андрощук.

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