С оружием в руках Украину защищают спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Более 50 спортсменов погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину, с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

По данным пресс-службы министерства, Гутцайт отметил, что с оружием в руках Украину защищают спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

"Все идут нас защищать. Кто-то в теробороне, кто в ВСУ, кто сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины", - сказал министр.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как ранее сообщал УНИАН, в боях с российскими захватчиками погиб украинский боксер Виктор Понятенко. Мужчина провел 120 поединков, в почти 100 из них одержал победу.

В Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко. Вместе с чемпионом погибла вся его семья.

Ранее стало известно, что известный украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун, выступавший в составе сборной Украины, был убит оккупантами при обороне Мариуполя.

Также в Мариуполе российские оккупанты убили бывшего капитана сборной Украины по водному поло и многодетного отца Евгения Обединского.

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