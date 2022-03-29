Российские оккупанты убили бывшего капитана сборной Украины по водному поло Евгения Обединского.

В Мариуполе погиб бывший капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский. Спортсмен был убит 17 марта, у него было трое детей.

Об этом в Фейсбуке сообщил его отец и тренер Александр Обединский.

"17 марта 2022 года в Мариуполе погиб мой сын Женя. Светлый и добрый человек, отец троих детей. Был чутким сыном, братом, отцом, другом, отличным спортсменом, мастером спорта, неоднократным чемпионом Украины в составе команды "Ильичевец", капитаном национальной сборной Украина.

Был большим жизнелюбом, никогда не сдавался, не жаловался на жизнь, как бы ему ни было тяжело. У него всегда был один ответ: не волнуйся папа, я справлюсь" - написал Александр Обединский.

Евгений Обединский был многократным чемпионом Украины по водному поло, мастером спорта. До войны Евгений боролся с раком головного мозга.

Ранее сообщалось, что известный украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун, который выступал в составе сборной Украины, был убит российскими оккупантами при обороне Мариуполя.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

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