Егор Биркун должен был представить Украину на чемпионате мира.

Известный украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун, который выступал в составе сборной Украины, был убит российскими оккупантами при обороне Мариуполя.

Об этом сообщила Украинская федерация смешанных боевых искусств на своей официальной странице в Facebook.

Сообщается, что Биркун погиб 23 марта. Егор в составе полка "Азов" выполнял боевое задание в оккупированном Мариуполе.

В этот день Биркун должен был выступать в составе сборной Украины на чемпионате мира по ММА GAMMA, однако из-за войны, развязанной РФ в Украине, планы спортсмена изменились.

"При обороне Мариуполя погиб член сборной Украины UFMMA Егор Биркун. Мужественный, сильный, преданный. Вечная память герою", - сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: