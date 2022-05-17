В боях с российскими захватчиками погиб уроженец Запорожья Виктор Понятенко.

В боях с российскими захватчиками погиб украинский боксер Виктор Понятенко.

Как сообщается на странице Федерации бокса Украины в Facebook, сердце спортсмена и воина ВСУ перестало биться 15 мая.

"Очередное трагическое известие с фронта. 15 мая в бою с российскими оккупантами погиб боксер из Запорожья, морской пехотинец Виктор Понятенко… Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Виктора. Вечная память", - говорится в сообщении.

О смерти Виктора также сообщила на своей страничке в Facebook Лига кулачных боев Lucky Punch, в рамках которой выступал Понятенко.

"В жестокой войне с российскими оккупантами 15 мая героически погиб воин ВСУ Виктор "Рыжий" Понятенко. Воин, наш друг. Очень больно. Это был пацан и человек с большой буквы, настоящий доблестный герой. Вечная память воину-защитнику. Герои не погибают!", – сказано в заявлении.

Виктор считал, что участие в боевых действиях закаляет характер и готовит к выполнению любых задач, даже с угрозой для жизни.

"На животе набит мертвый викинг, потому что смерть не страшит. А на груди – верховный бог Один. Это бог войны. Будем воевать", - рассказывал Понятенко.

Виктор Понятенко родился в Запорожье. С 8 лет занимался боксом, имеет первый разряд по этому виду спорта, серебряный призер Кубка Украины. Провел 120 поединков, в почти 100 из них одержал победу. Участник в лиге кулачных боев Lucky Punch.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

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